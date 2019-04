Elezioni Europee e tesseramenti: al via campagna PD, tutti i banchetti a Messina e provincia

Prenderà il via questo fine settimana, in centinaia di piazze in tutt’Italia, la “Campagna per la nuova Europa”, il percorso di avvicinamento del Partito Democratico verso le Europee, con banchetti informativi e mobilitazioni da nord a sud dello Stivale. Contestualmente, negli stessi giorni della “Campagna per la nuova Europa”, si aprirà ufficialmente il tesseramento al Pd per l’anno 2019. Ci sarà la possibilità di iscriversi durante le giornate di mobilitazione, alla presenza del segretario di circolo e dei componenti dell’ufficio adesioni del circolo, nel rispetto del regolamento nazionale del tesseramento. In particolar modo, saranno ritenute valide le iscrizioni il cui relativo modulo sia completo in tutti dati obbligatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, e-mail, cellulare). Naturalmente, il tesseramento continuerà successivamente presso le sedi dei circoli.

La “campagna per la nuova Europa” a Messina sarà presentata durante una conferenza stampa che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 16.30 presso il gazebo organizzato dal Pd in Piazza Cairoli, angolo via Dogali.

Di seguito le piazze in provincia in cui saranno presenti i gazebo ed i banchetti informativi per la “Campagna per la nuova Europa”, ed i tesseramenti:

A Messina in piazza Cairoli, venerdi 5 aprile dalle 16 alle 18, e sabato 6 aprile dalle 10.30 alle 12.30.

A Barcellona Pozzo di Gotto in piazza San Sebastiano, domenica 7 aprile dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19.

A Milazzo in via Giacomo Medici, domenica 7 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

A Sant’Agata di Militello in lungomare Pio La Torre, domenica 7 aprile dalle 9:30 alle 13 e dalle 17 alle 20.

A Taormina in Corso Umberto, circolo anziani, domenica 7 aprile dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.

A Sant’Angelo di Brolo in via Giovanni Paolo II, domenica 7 aprile dalle 10 alle 13

A Santa Teresa di Riva in Piazza Bianca, sul lungomare, sabato 6 aprile, dalle 17.30 alle 19