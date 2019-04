TV, domani su Rai 3 i terremoti d’Italia a “La Grande Storia”: focus sul sisma del 1908 nello Stretto di Messina

4 Aprile 2019 16:43

Su Rai3 puntata speciale sui “Terremoti in Italia”, anche quello del 1908 tra Reggio Calabria e Messina

Dall’anno mille ad oggi nel nostro paese si sono scatenati 98 terremoti di grado superiore al 9° della scala Mercalli, ovvero un fortissimo movimento tellurico, con vittime e distruzione di edifici: mediamente, uno ogni 10 anni. In occasione del decennale del sisma dell’Aquila del 2009, ‘La Grande Storia’, in onda domani sera, alle 23.05 su Rai3, presenta una puntata speciale dal titolo ‘Terremoti in Italia’, un reportage di Elio Mazzacane. Il racconto parte dal terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 che, con 95.000 morti, resta la più grave catastrofe naturale in Europa a memoria d’uomo. Incredibili immagini video dell’epoca, mostreranno per la prima volta in televisione la devastazione delle due città. Dopo Avezzano, il Belice e il Friuli, il documentario si sofferma sui terremoti dell’Irpinia del 1980 e dell’Aquila del 2009. Con testimonianze inedite raccolte oggi dall’autore. Verranno raccontati i terribili momenti dei sopravvissuti rimasti ore sotto le macerie, i ricordi dei Vigili del Fuoco, i volontari accorsi da tutta Italia in Irpinia e la lotta degli Aquilani per ricostruire la città e non perdere la propria Storia.

