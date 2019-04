Terminate le iscrizioni al “Calabria Fest-Tutta Italiana”

27 Aprile 2019 12:02

Terminate il 24 aprile le iscrizioni al “Calabria Fest – Tutta Italiana”, Festival della Nuova Musica Italiana, realizzato in partnership con Rai Radio Tutta Italiana e il Patrocinio di Assomusica

Sono terminate il 24 aprile le iscrizioni al “Calabria Fest – Tutta Italiana”, Festival della Nuova Musica Italiana, realizzato in partnership con Rai Radio Tutta Italiana e il Patrocinio di Assomusica, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno sul maestoso Corso Numistrano di Lamezia Terme, al centro della Calabria, nel cuore dell’accogliente e suggestivo centro storico, tra Piazza della Cattedrale e il Complesso di San Domenico. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, grazie alla collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro dei “Grandi Festival Storicizzati” per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Gianmaurizio Foderaro, nome storico di Radio Rai, che presiede la giuria qualificata e condurrà l’evento, con il direttore artistico Ruggero Pegna e la Presidente di Art-Music&Co Giusy Leone, hanno reso noto che, tra le numerosissime proposte pervenute da tutta Italia, la giuria qualificata ne selezionerà 20, per ciascuna delle quali sarà postato un brano sulla pagina facebook di Radio Rai Tutta Italiana (come da regolamento). Dal 3 al 15 maggio il pubblico potrà votare il brano preferito attraverso un semplice “like”. Gli 8 Artisti/Band che riceveranno più like accederanno alla fase finale di Lamezia Terme, dove si esibiranno dal vivo, suddivisi nelle due semifinali del 6 e 7 giugno, con l’esecuzione di 2 brani a testa. Alla finalissima di sabato 8 giugno avranno accesso i primi due classificati di ciascuna semifinale. Ogni serata sarà conclusa dall’esibizione di super ospiti della musica italiana. Tra i super ospiti, si avvia alla conferma la presenza di Enrico Nigiotti, tra i nomi più amati e popolari del nuovo panorama musicale italiano, apprezzatissimo anche all’ultimo Festival di Sanremo. Intanto, è ufficialmente partita anche la fase tecnico esecutiva con la trasmissione agli uffici comunali dei primi elaborati tecnici dell’allestimento, che prevede un imponente palcoscenico, schermi giganti e impianti audio/luci da megaconcerto. Il “Calabria Fest” intende selezionare ogni anno sul territorio nazionale, mediante la partnership con Radio Rai Tutta Italiana, 8 tra artisti e band di età compresa tra i 17 e i 28 anni, per la partecipazione alla finale nazionale dei giorni 6, 7, 8 giugno 2019 a Lamezia Terme, al fine di assegnare il “Calabria Fest Music Award” alla Migliore Nuova Proposta dell’anno, attraverso il voto di una giuria qualificata di giornalisti ed esperti nella prima fase e, nella seconda, dello stesso pubblico attraverso la pagina facebook di Radio Tutta Italiana, la nuova rete Rai che si avvale dei più moderni e tecnologici sistemi di trasmissione. Al termine della fase di selezione, saranno resi noti i nomi dei finalisti e la rosa completa dei super ospiti delle tre serate. Per tutte le informazioni, è possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa al numero telefonico 0968441888, oppure consultare le pagine facebook di Radio Rai Tutta Italiana, dell’associazione Art-Music&Co e del Calabria Fest.

