Sant’Agata Militello, il sindaco Mancuso: “Tari alle stelle? Non certo per colpa nostra”

1 Aprile 2019 12:18

ll sindaco di Sant’Agata Militello: “Siamo riusciti a contenere i costi grazie agli emendamenti della maggioranza in Consiglio comunale”

“Respingiamo al mittente il tentativo di fare ricadere la responsabilità dell’aumento della TARI sull’attuale amministrazione con motivazioni false ed ingannevoli”.

È perentoria la presa di posizione del sindaco Bruno Mancuso dopo l’attacco da parte di alcuni consiglieri di opposizione a seguito del recente voto in consiglio comunale sul nuovo piano finanziario Tari. “È bene pertanto chiarire – prosegue Mancuso – che:

• la tariffa dei rifiuti (TARI), non viene stabilita dall’amministrazione ma dal consiglio comunale sulla base di una proposta degli uffici basata sul consuntivo dell’anno precedente.

• nel 2018 abbiamo amministrato solo per la seconda parte dell’anno, con un piano finanziario già approvato, impegnandoci senza risparmio di energie per produrre risparmi, incrementando la percentuale di differenziata che, dal 13% del giugno 2018, è salita al 52% del febbraio 2019.

• nel corso dell’anno precedente si è registrato un aumento dei costi di circa 220.000 Euro imputabile al trasporto dei rifiuti a cui si aggiunge un disavanzo contabile di 130.000 Euro.

• sulla base di questi dati, il bilancio di previsione proposto dagli uffici risultava particolarmente oneroso ma, grazie all’intervento puntuale della maggioranza consiliare, presente e attenta a curare gli interessi dei cittadini, che presentava quattro emendamenti tecnici finalizzati alla riduzione della spesa, siamo riusciti a contenere la tariffa che altrimenti sarebbe stata molto pesante.

Sarebbe stato più proficuo un apporto costruttivo, in aula consiliare, dei consiglieri di minoranza – conclude Mancuso – che invece hanno preferito assentarsi lasciando da solo il buon consigliere Sottile che non sapeva che pesci pigliare, per poi diffondere a mezzo stampa informazioni ingannevoli per confondere la cittadinanza su un argomento per il quale è giusto fare chiarezza e dare le corrette informazioni”.

