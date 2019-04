“Onore a Mussolini”, striscione shock a Milano: ultras neofascisti in Questura

24 Aprile 2019 20:46

Striscione neofascista a Milano: identificati 22 laziali e 2 interisti

24 in totale i tifosi che questo pomeriggio sono stati condotti in Questura a Milano per lo striscione in onore di Mussolino. Gli ultras neofascisti si sono riuniti alla vigilia della Festa della Liberazione a poca distanza da piazzale Loreto, dove hanno esposto lo striscione “Onore a Mussolini” . A firmare il lungo lenzuolo Irr., cioè la sigla degli Irriducibili della Lazio, che questa sera a San Siro giocherà la partita di Coppa Italia contro il Milan. Sono stati identificati 22 laziali identificati e 2 supporter dell’Inter, rivale nel derby della squadra casalinga. La polizia sta lavorando ora per individuare le singole posizioni e le relative responsabilità.

