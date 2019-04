Catania, i dipendenti di Spaccio Alimentare incrociano le braccia: “Chiuso un altro punto vendita e stipendi arretrati”

24 Aprile 2019 20:00

Sit in dei lavoratori dei supermercati Spaccio alimentare di Catania, Catalano (Ugl terziario): “Chiuso un altro punto vendita e stipendi arretrati. Basta incertezze!”

Hanno incrociato le braccia per l’intera giornata di oggi i lavoratori dei supermercati “Spaccio alimentare” di Catania che, sconfortati per non aver ricevuto lo stipendio da tre mesi e senza risposte sul loro futuro, hanno dato vita ad un sit – in davanti l’ingresso dell’edificio principale del centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco. Sono 180 i dipendenti che attendono, oltre la retribuzione, di sapere quale sarà il loro destino considerato che anche il supermercato “Le vele” di Acireale è stato dismesso e altri negozi sono sul punto di chiusura, dopo che già tre punti vendita sono stati chiusi. E con il fiato sospeso ci sono anche oltre 600 lavoratori dislocati in altre sedi in Sicilia e Calabria. Durante la protesta Giulia Leanza, figlia di un dipendente, ha voluto leggere una lettera rivolgendosi alla proprietà, evidenziando la grave situazione in cui si trovano la sua e le altre famiglie degli impiegati, invocando una pronta soluzione della vertenza per porre fine ad una condizione giunta ormai al limite della disperazione, visto che questo tira e molla dura da parecchi mesi. “Siamo sempre a fianco di chi lavora con onestà e deve godere dei diritti maturati, ma soprattutto deve sapere quale è la prospettiva occupazionale. Invece, ad oggi , non si sa nulla neanche sulle presunte trattative avviate per la cessione dei punti vendita – afferma il segretario provinciale della federazione Ugl terziario, Carmelo Catalano. “Per adesso siamo soltanto fermi alle trattative concluse al Ministero dello sviluppo economico per la cassa integrazione e per il piano industriale da comprendere nel concordato preventivo, mentre giorno 26 saremo ancora una volta in Prefettura a Catania per chiedere dignità per i lavoratori e basta incertezze!”

La lettera di Giulia Laenza, figlia di un dipendente di “Spaccio alimentare”: “ridate alle famiglie il sorriso che gli avete tolto”

“Comincio col dire che sono solo una ragazzina di 13 anni ma sto vivendo una situazione molto più grande di me.

Mio papà è sempre stato bravo a nascondere i problemi in casa ma da qualche mese purtroppo non ci riesce più. Ed e lì che ho potuto notare i tanti problemi che ci sono nella famiglia, bollette, scadenze mutui ed i vari imprevisti. Per non parlare se ci sono bambini piccoli come a casa nostra, per cui non possono mancare pannolini, latte, omogeneizzati etc.

A volte sto lì a pensare cosa passi per la testa a tutti quei papà o mamma che fanno di tutto per non farci mancare nulla, purtroppo dopo un po’ di tempo sono cominciati i: “mi dispiace amore accontentiamoci di questo”, “amore ti prometto che più avanti lo faremo” ma il: “per quest’anno l’uovo di Pasqua per te ed il fratellino lasciamolo perdere”, mentre aveva le lacrime agli occhi, è stato terribile. Ma la cosa che mi fa più paura è quando lo sento parlare al telefono, non so con chi, e gli sento dire: “i soldi non sono ancora arrivati, non sappiamo ancora nulla e nemmeno la fine che faremo”.Spero che tutto si risolva presto perché immagino che tanti genitori come i miei non sanno più cosa fare e sono sempre tristi e pensierosi. Cari signori… ridate alle famiglie il sorriso che gli avete tolto! La figlia di un vostro dipendente”.

