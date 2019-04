Caso Siri, Di Pietro: “La colpa è dei 5 stelle che hanno chiuso gli occhi”

29 Aprile 2019 09:50

Caso Siri, Di Pietro: “Siri non doveva neanche essere messo lì perché era un bancarottiere”. Romeo (Lega): “Ci affidiamo a Conte”

Antonio Di Pietro è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul caso Siri: “Bisogna distinguere il piano giudiziario che è ancora molto fumoso e frastagliato. Fin quando non si leggono le carte bisogna stare fermi, perché carta canta. Il problema è un fatto politico. Io facevo il ministro con Prodi, mi hanno fatto un avviso di garanzia chiaramente ingiusto visto che sono stato prosciolto, ma un quarto d’ora dopo mi sono dimesso perché, essendo un soggetto politico, il governo non può perdere tempo dietro ai miei fatti privati. Io sono andato subito a farmi interrogare dal giudice, ma nel mio caso era facile perché io ero innocente. Tutto il Paese non può stare fermo a pensare alla vicenda Siri, bisogna risolvere tanti problemi. Siri non doveva neanche essere messo lì perché è un bancarottiere, la colpa è anche dei 5 Stelle che hanno chiuso gli occhi e hanno fatto finta di non vedere. Sul piano politico, avere rapporti con personaggi legati a un certo ambiente malavitoso implica la necessità di fare un passo indietro per far lavorare il governo, poi Siri chiarirà la sua posizione a livello giudiziario”.

Riguardo la legge sul conflitto d’interessi annunciata da Di Maio. “Mi auguro che venga fatta –ha affermato Di Pietro-. Non riguarderebbe solo Berlusconi, ma tanti soggetti pubblici che sono in conflitto. Ormai Berlusconi, pace all’anima sua. Guardando al futuro, il problema del nostro Paese è il berlusconismo non Berlusconi. Per berlusconismo intendo la scelta di chi, avendo un interesse proprio, si mette in politica per realizzare fatti propri”.

Sulla corruzione in Italia. “E’ sparita la figura del tangentiere che portava le valigette. Ai tempi nostri per le mazzette mettevano le buste dentro ai cessi, oggi hanno creato un sistema di favori: il viaggio, la cena, la conferenza strapagata, alla fine è una sommatoria di piccole somme che però in totale fanno milioni. Si dice che l’Italia è sempre più corrotta, in realtà mi pare che rispetto a prima in Italia si fanno sempre più inchieste che accertano la corruzione. Il problema in Italia non è la lotta alla corruzione in sé, è la pena che non viene applicata, perché alla fine i condannati per corruzione li trovi sempre lì. Alla fiera di Milano ho visto un paio di personaggi che avevo condannato e che stavano lì a fare i consulenti”.

Romeo (Lega): “Siri in panchina? Non togliamogli però la fascia di capitano come ha fatto l’Inter con Icardi”

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Per Di Maio Siri ‘deve essere messo in panchina’. “Non togliamogli però la fascia di capitano come ha fatto l’Inter con Icardi –ha scherzato Romeo-. Noi sicuramente ci affidiamo a Conte che prenderà la decisione. Col fatto di dire: mettiamolo in panchina, poi quando la magistratura farà chiarezza potrà tornare in campo. Se ci fosse una magistratura che svolge le indagini in tempi rapidi si potrebbe anche fare, ma oggi come oggi la giustizia non è così veloce e c’è il rischio di compromettere un ruolo importante alla luce di un’indagine peraltro ancora non chiara, pare ci siano anche intercettazioni di cui si è parlato e che invece non esisterebbero. Bisogna stare attenti perché se qualsiasi indagine o avviso di garanzia dovesse far dimettere un esponente di governo allora vorrebbe dire consegnare le sorti della politica nelle mani della magistratura. Ci affidiamo a Conte, siamo convinti che troverà la giusta soluzione che tenga conto anche delle istanze della Lega, altrimenti non sarebbe quel bravo mediatore che abbiamo voluto. Tra l’altro Siri è uno dei nomi che il M5S aveva proposto come ministro al posto di Savona. Visto che loro sono sempre pronti a fare verifiche su tutto e su tutti, se l’hanno proposto evidentemente avevano elementi per ritenere Siri una persona adeguata a quel ruolo. Se poi dovessero emergere elementi di altro tipo, noi siamo perché chi sbaglia paghi, ma non è che di fronte a ogni indagine bisogna chiedere a un politico di fare un passo indietro. La Raggi è stata indagata più volte, ma nessuno della Lega si è mai sognato di chiedere le dimissioni. Evitiamo polemiche varie, ognuno ha la sua idea e la sua impostazione, l’impostazione della Lega è quella del buonsenso, che tra l’altro stando ai sondaggi è premiata dagli elettori”.

Sulla legittima difesa. “Sul tema della legittima difesa si è messa in campo un’azione propagandistica sbagliata –ha dichiarato Romeo-. Si è dato un significato prevalentemente politico alla nostra legge. Noi abbiamo solo inserito una tutela in più nei confronti della persona che viene aggredita. Non esiste nessun far west. Anche il Presidente della Repubblica quando ha promulgato la legge ha messo l’accento su vari punti, che sono quelli che noi abbiamo ribadito fin da subito. Poi è stata raccontata un’altra storia solo per attaccare la Lega. Mi auguro che la magistratura abbia un atteggiamento di serietà nell’applicazione di questa legge, evitando di dare interpretazioni di carattere politico. Ci auguriamo che ci sia un’applicazione oggettiva della legge in un clima di reciproca fiducia”.

