In Sicilia un sindaco “fai da te”: la strada è interrotta da una frana, lui organizza i lavori per riaprirla (gratis). “Facciamo da soli, non possiamo più aspettare”

23 Aprile 2019 12:50

Sindaco in Sicilia organizza una task force per riparare la strada chiusa da otto anni per una frana: “Sta arrivando l’estate, non possiamo più aspettare”

“La strada ce la ripariamo da soli, sta arrivando l’estate e non possiamo aspettare tempi burocratici lunghissimi e incerti”. È l’ultima iniziativa di un sindaco in Sicilia, Giuseppe Lo Verde, primo cittadino di Polizzi Generosa. In questo comune da stamattina ditte edili con mezzi, uomini e materiale sono al lavoro per riaprire la strada di collegamento con Piano Battaglia. Qui otto anni fa una frana ha bloccato la circolazione. Il sindaco si è trasferito a Sovarito per dirigere i lavori. L’Amministrazione comunale insieme alle ditte edili locali ripristineranno gratuitamente la strada. “Così si uccide una popolazione e la sua economia- ha spiegato il sindaco– occorre essere più veloci. Ci vogliono risposte certe”. Lo scorso febbraio il sindaco durante i fine settimana aveva trasferito il suo ufficio sotto una tenda, in segno di protesta contro i ritardi che hanno impedito finora il ripristino del collegamento stradale.

