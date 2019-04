Sicilia, vitalizi ai deputati: Pellegrino (FI) nella commissione Ars

10 Aprile 2019 20:01

L’onorevole Pellegrino (FI) designato componente della Commissione parlamentare speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi per i deputati in Sicilia cessati dal mandato

A seguito dell’annuncio dell’insediamento all’ARS della Commissione parlamentare speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato, nominata dalla Conferenza dei Capigruppo e chiamata a redigere un apposito testo di legge, il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, On. Giuseppe Milazzo ha designato l’on. Stefano Pellegrino come componente della nascente Commissione.

“Abbiamo individuato nell’on. Pellegrino – dichiara il Capogruppo Milazzo – la figura più autorevole e competente per una tematica così importante e sentita dai cittadini. Affidiamo a lui questo compito, consapevoli che saprà svolgerlo con grande capacità ed esperienza”.

Valuta questo articolo