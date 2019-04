21 Aprile 2019 19:00

Sicilia, nel giorno di Pasqua, la Polizia ha arrestato un uomo per tentato omicidio

Follia in Sicilia dove, nel giorno di Pasqua, la Polizia ha arrestato un uomo per tentato omicidio. La vittima, ferita a colpi d’arma da fuoco, si era recata al pronto soccorso di Vittoria per farsi medicare. L’uomo che ha sparato, dopo avere appreso che era ricercato, dalla Squadra Mobile si è consegnato ai poliziotti ammettendo le proprie responsabilità. Il movente del tentato omicidio sarebbe da ricercare in questioni economici.

