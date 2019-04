Sicilia: oltre un’ora di fila per un selfie con Salvini

25 Aprile 2019 21:42

Sicilia: oltre un’ora di selfie per Matteo Salvini a Bagheria dove il vicepremier si è fermato sul palco dopo la fine del comizio

Oltre un’ora di selfie per Matteo Salvini a Bagheria (Palermo) dove il vicepremier si è fermato sul palco dopo la fine del comizio per accontentare tutti i simpatizzanti in fila per fare una foto ricordo.

(AdnKronos)

