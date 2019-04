20 Aprile 2019 12:02

Sicilia: si lancia dal sesto piano ma i fili della biancheria lo salvano. E’ accaduto ieri Caltanissetta

E’ incredibile quanto successo ieri in Sicilia dove un uomo di 64 anni si è lanciato dal 6º piano ma si è salvato grazie ai fili della biancheria. Il fatto è accaduto Caltanissetta, in via Fasci Siciliani. La caduta al suolo dell’uomo non è stata mortale perchè, appunto, attutita dai fili. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove sono state riscontrate varie fratture.

