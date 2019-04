Stop a bicchieri e bottiglie di plastica: in Sicilia la prima scuola d’Italia “plastic-free”

4 Aprile 2019 16:44

In Sicilia la prima scuola “Plastic-free”, Trizzino (M5S): “Le buone pratiche cominciano a prendere piede”

Il deputato regionale Giampiero Trizzino visiterà domattina a Favara la prima scuola italiana “plastic-free”: si tratta dell’Istituto comprensivo “Bersagliere Urso”, che ha aderito all’appello di “Marevivo” per bandire l’uso della plastica. Nella scuola, che è stata tra l’altro premiata da Legambiente Sicilia al 2° Eco Forum regionale sui rifiuti e l’economia circolare, la giornata sarà dedicata ad attività didattiche che puntino all’eliminazione della plastica.

“Proprio ieri in Commissione Ambiente dell’Ars – ricorda Trizzino, convinto sostenitore del modello plastic-free – è stato approvato il nostro disegno di legge, che introduce il divieto per tutte le amministrazioni della Regione Siciliana di utilizzare contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione degli alimenti o bevande nelle mense, nei luoghi pubblici di propria competenza, nei bar-ristoranti interni. Già con Favara queste buone pratiche cominciano a prendere piede in Sicilia. Una volta approvata la legge ogni ente dovrà adeguarsi con comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente”.

“Provo una grande soddisfazione – ha dichiarato la sindaca di Favara, Anna Alba – per il buon lavoro svolto dalla dirigente scolastica, dai docenti e dagli studenti: a tutti loro è stata riconosciuta la capacità di agire concretamente per salvaguardare il futuro delle nuove generazioni e di tutto il Pianeta, partendo da piccoli gesti”.

Valuta questo articolo