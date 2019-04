Sicilia, scioperano i dipendenti di Simply Sma: “Fare chiarezza sul futuro dei lavoratori”

30 Aprile 2019 16:32

Sciopero supermercati Sma, adesione quasi totale in Sicilia. La Uiltucs: “No a iniziative spezzatino, chiarezza e garanzie sul futuro dei lavoratori”

Adesione altissima allo sciopero dei dipendenti dei supermercati Simply Sma. Un migliaio i lavoratori siciliani coinvolti che hanno risposto in maniera massiccia alla protesta organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Oltre cento addetti si sono ritrovati questa mattina davanti al punto vendita di via dei Nebrodi rimasto chiuso.

“A Palermo ha aderito il cento per cento della forza lavoro – spiega Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – a Catania e Siracusa siamo al 95 per cento mentre a Messina al 70”. Flauto spiega che “lo sciopero è stato proclamato in seguito all’atteggiamento di Sma che non ha ancora voluto comunicare il progetto di cessione dei punti vendita. Chiediamo che si faccia chiarezza perché l’iniziativa di dismissione è in atto ma non ci sono certezze. L’azienda sta avviando iniziative a spezzatino cedendo alcuni punti vendita, in altre regioni, a imprese che non rispettano i contratti collettivi. Per questo chiediamo a Sma di operare a carte scoperte e dirci quali sono le intenzioni nei confronti dei lavoratori siciliani. Ci batteremo per garantire i livelli reddituali e contrattuali di tutti i lavoratori, compresi quelli della logistica”.

