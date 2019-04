Elezioni amministrative, Picciolo: “Consiglieri di Sicilia Futura eletti in molti comuni al voto. Ripartiamo con più forza”

29 Aprile 2019 20:48

Elezioni amministrative, Picciolo: “Eletti i nostri rappresentanti nei consiglio comunali, Sicilia Futura riparte con più forza e radica la presenza nel territorio”

“La tornata elettorale che ha interessato 34 comuni dell’Isola ci consegna un risultato elettorale di grande importanza per noi di Sicilia Futura. In diversi comuni, ed anche nell’unico capoluogo al voto, Caltanissetta, abbiamo eletto nostri rappresentanti nei Consigli comunali. A Cinisi, Borgetto, Spadafora, Rometta, Aci Castello e Zafferana Etnea, sebbene dentro liste civiche, hanno conquistato il seggio nostri iscritti. Ci congratuliamo con tutti gli eletti e ribadiamo come Sicilia Futura stia ripartendo con più forza radicando la presenza nel territorio, grazie alla capacità dei nostri appartenenti di tenere un confronto sempre vivo con la gente”. Lo afferma Giuseppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura.

