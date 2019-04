Sgombero dei litorali a Messina, Interdonato: “Il Comune trovi aree idonee per le barche”

10 Aprile 2019 17:17

Il consigliere comunale interroga il sindaco di Messina: “Salvaguardare la tradizione storica della pesca”

A Messina è conto alla rovescia per la rimozione coatta delle imbarcazioni parcheggiate sui litorali senza provvedimento autorizzativo. In consiglio comunale, oltre all’interrogazione del consigliere Pergolizzi, che chiede lo stop (momentaneo) alla rimozione coatta, anche il vicepresidente vicario Interdonato chiede lumi all’Amministrazione comunale. Il consigliere di Sicilia Futura, pur condividendo il contenuto dell’avviso emanato dal Comune, dichiara di non condividerne le modalità, evidenziando la mancanza di concertazione, così come i tempi troppo stringenti imposti dal provvedimento, che coincidono con l’approssimarsi della stagione balneare. Da Interndonato la richiesta al sindaco di “salvaguardare la tradizione storica della pesca messinese amatoriale, di individuare delle aree, nelle more di redazione del PUDM che ad oggi è in fase di valutazione presso la CUC, cui seguirà l’analisi in Consiglio Comunale, ove i natati in oggetto possano stazionare provvisti di tutti i provvedimenti autorizzativi del caso”. “Decorsi i 20 giorni di tempo previsti per la risposta scritta, senza ottenere risposta- ricorda il consigliere- gli interroganti trasmetteranno la documentazione al competente Ass. Regionale agli Enti Locali”.

