10 Aprile 2019 09:01

Sesso e terza età, parla la sessuologa: “I vecchi fanno più sesso dei giovani e con maggiore libertà. Anche oltre i 75 anni si può avere un orgasmo completo. Si può decidere di restare sessualmente attivi finchè lo vogliamo, non è l’età che vincola. Per i giovani troppe le aspettative deluse che li portano a fare meno sesso”

“E’ molto raro che chi non ha passioni nella vita- ha detto la sessuologa Spina- possa poi essere molto appassionato fra le lenzuola. La passione o c’è o non c’è. La passione è qualcosa a cui non si può resistere anche se si può essere appassionati più di qualcosa rispetto a qualcos’altro. Ma chi vive la vita con apatia o piattezza è difficile che poi riesca a trasportare nel sesso, nella vita a due, quel trasporto o quella passione da dire ‘ok non ho hobby, non ho interessi ma poi nel sesso mi scateno è molto, molto difficile che si verifichi questo.” “Nelle ultime statistiche i giovani fra i 18 e i 30 anni fanno molto meno sesso rispetto ai loro coetanei di 20 anni fa, nonostante l’età media del primo rapporto arrivi prima. Ovunque si parla di sesso, troviamo immagini di ogni tipo che portano ad una maggiore curiosità, che portano a voler sperimentare prima il sesso. E’ una aspettativa che viene disattesa, delusa, tanto se ne parla e quindi ci si aspetta chissà cosa per poi scoprire che il tutto è molto più ‘semplice’. Per questo i rapporti poi nel tempo diminuiscono perché non sono così soddisfacenti come si pensava all’inizio.” “I vecchi il sesso lo fanno ancora e lo fanno sempre di più, anche più dei giovani in realtà, perché finalmente hanno la libertà di concedersi e di dedicarsi a della sana attività sessuale. I giovani sono ancora preoccupati della performance: ‘andrà bene? andrà male?’ Una altissima ansia da prestazione. Quando si arriva ad una certa età alcune problematiche sono state superate. Si fanno i conti con il proprio corpo, ci sono le rughe, le smagliature, si è meno elastici di un tempo ma chi se ne importa. Si pensa al: ‘godiamoci quello che c’è, prendiamoci quello che ci possiamo prendere in quel momento’.” “Una sessualità è possibile nella terza età, l’accesso al piacere si può avere e si può raggiungere un orgasmo completo anche a 75 anni. Ovviamente dei limiti fisici ci sono, la donna per la menopausa avrà una sensibilità minore e una certa secchezza vaginale. Nell’uomo il periodo refrattario aumenta anche ad alcuni giorni. Se mettiamo da parte però gli aspetti più organici, la sessualità è data da un aspetto mentale fondamentale. Se si ha la voglia di abbandonarsi alla passione il rapporto sessuale può essere più che soddisfacente”. “Noi possiamo decidere di restare sessualmente attivi finchè ci va, finchè lo vogliamo, è una scelta, non è l’età che ci vincola”.

Valuta questo articolo