15 Aprile 2019 08:55

Serie Tv come il Trono di Spade possono favorire il sesso, la sessuologa: “Per certi versi meglio dei porno. La visione del Trono di spade, o di una serie tv con scene di sesso esplicite, potrebbe innescare un rapporto sessuale. Spesso però le mie pazienti chiedono di guardare un porno con il loro partner”

La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

“Le serie televisive su Netflix o Sky hanno favorito nel tempo i rapporti sessuali. Fare sesso con una serie – ha detto la Dott.ssa Spina- crea una ‘scusa’ per creare una situazione inizialmente molto tranquilla o soft che poi può mutare in qualcosa di diverso. Si crea un’occasione di aggancio per la partner sessuale o il partner: ‘Sali in casa da me a vedere una puntata e poi magari chissà se la si guarderà mai…’ ”

“Vedere invece un film porno non è mai passato di moda, anzi, si è rafforzata come abitudine quella di vedere un porno mentre si fa sesso anche grazie ad internet e ad oggi è una pratica molto comune. Diversi miei pazienti mi riferiscono che l’uomo, ma spesso anche la donna, propongono al partner di guardare insieme questi filmati insieme per prendere spunto, altre volte come ‘soluzione’ per una difficoltà sessuale, in questo ultimo caso aiuta poco, funziona poco se c’è una problematica sessuale perché questa viene accentuata. Per certi versi però alcune serie ‘funzionano’ meglio.”

“Nel Trono di spade per esempio, con scene di nudo e di sesso, abbiamo una sessualità diretta ed esplicita senza censure. Nel pubblico giovane le serie tv come questa possono essere molto più utili di un porno che invece distorce la realtà. Nelle serie tv la sessualità, anche quella esplicita, è comunque più veritiera rispetto alla pornografia. La visione del Trono di spade, o di una serie tv con scene di sesso esplicite, potrebbe anche innescare un rapporto sessuale. Solitamente quando si guarda una serie abbiamo già la situazione giusta con la luce soffusa, il divano, l’essere seduti vicini o distesi e questo favorisce la complicità, se poi aggiungiamo la componente visiva, che gioca un impatto molto forte, abbiamo una combinazione erotica o eccitante davvero interessante.”

Valuta questo articolo