Serie D, risultati e classifica: sconfitta per l’Acr contro il Troina, tre punti per il Città di Messina, scoppola per il Roccella

7 Aprile 2019 17:01

Serie D, risultati e classifica: sconfitta per l’Acr contro il Troina per 1-0, scoppola per il Roccella, male il Locri a Castrovillari, sconfitta per la capolista Bari

Serie D, risultati e classifica- 13ª giornata di girone di ritorno del campionato del Girone I di Serie D ricco di sorprese. Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, l’Acr Messina perde 1-0 contro il Troina in trasferta. La Palmese vince 3-2 contro il Marsala, male il Roccella in casa (la Sancataldese vince 4-0). Vittoria per il Città di Messina contro l’Acireale. Sconfitta per 3-0 del Locri a Castrovillari, il Portici vince contro la Cittanovese.

RISULTATI:

Gela-Turris 0-1

Castrovillari-Locri 3-0

Città di Messina- Acireale 1-0

Igea Virtus-Rotonda 0-0

Nocerina-Bari 1-0

Portici-Cittanovese 2-1

Roccella-Sancataldese 0-4

Troina-Messina 1-0

Palmese-Marsala 3-2

CLASSIFICA:

BARI 69

TURRIS 64

MARSALA 47

CITTANOVESE 44

PORTICI 44

NOCERINA 43

ACIREALE 42

CASTROVILLARI 42

PORTICI 42

GELA 40

TROINA 40

PALMESE 40

ACR MESSINA 36

SANCATALDESE 34

CITTA’ DI MESSINA 31

ROCCELLA 31

LOCRI 30

ROTONDA 24

IGEA 21

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

