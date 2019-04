12 Aprile 2019 14:55

Serie D: l’Acr Messina comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale, Lello Manfredi ed il direttore sportivo Gianluca Torma

L’Acr Messina comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale, Lello Manfredi: “un grazie per tutto il lavoro profuso”.

L’Acr comunica inoltre che, sempre in data odierna, si è risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con Gianluca Torma: “a quest’ultimo, un grazie per i risultati raggiunti ed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro“. Infine, la società Acr Messina rende noto che è stato ingaggiato il nuovo direttore sportivo nella persona di Fabrizio Ferrigno.

