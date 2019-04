Serie C diretta LIVE: la Reggina obbligata alla vittoria contro la Sicula Leonzio, Catanzaro in casa contro il Francavilla, Vibonese a Siracusa

7 Aprile 2019 14:30

Serie C diretta LIVE: la Reggina ha bisogno dei tre punti per puntare ai playoff, Catanzaro in casa contro il Francavilla, Vibonese a Siracusa. Il Catania sfida il Bisceglie

RISULTATI LIVE:

Catania-Bisceglie 0-0

Catanzaro-Virtus Francavilla 0-0

Juve Stabia-Trapani 0-0

Monopoli-Casertana 0-0

Paganese-Rieti 0-0

Potenza-Cavese 0-0

Reggina-Sicula Leonzio 0-0

Rende-Matera 3-0 a tavolino

Siracusa-Vibonese 0-0

riposa: Viterbese

CLASSIFICA:

Juve Stabia 65 Trapani 64 Catania 57 Catanzaro 57 (1 partita in meno) Potenza 47 Viterbese 44 (1 partita in meno) Monopoli 44 Virtus Francavilla 43 Vibonese 42 Casertana 41 Cavese 40 (1 partita in meno) Reggina 40 Rende 40 (1 partita in più) Sicula Leonzio 39 (1 partita in più) Rieti 30 (1 partita in meno) Siracusa 30 Bisceglie 26 (1 partita in più) Paganese 14 Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1.

