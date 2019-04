Serie C girone C, la classifica e il programma delle ultime due giornate: per la Reggina decisiva la trasferta di Vibo

20 Aprile 2019 21:14

Serie C girone C, la nuova classifica e il programma delle ultime due giornate: la Reggina è vicinissima ai playoff, forte della vittoria a tavolino nell’ultima giornata contro il Matera. Ma deve vincere anche sul campo a Vibo domenica prossima

Con la Juve Stabia già promossa in serie B, resta apertissima la corsa playoff del girone C di serie C: il Trapani ha matematicamente blindato il secondo posto, Catanzaro e Catania si giocheranno il terzo, dal Potenza in poi c’è una grande bagarre che coinvolge 7 squadre per 5 posti. La Reggina, che con il ritorno di Cevoli in panchina ha vinto due scontri diretti consecutivi contro Cavese e Casertana, adesso è vicinissima agli spareggi ma deve ancora conquistarseli nella trasferta di domenica prossima con la Vibonese (che ormai non ha nulla da chiedere al campionato). I tifosi si stanno già organizzando per un vero e proprio esodo a pochi chilometri di distanza. In caso di vittoria, la Reggina potrebbe raggiungere il sesto posto che le consentirebbe addirittura di accedere ai playoff direttamente alla seconda fase.

La classifica

Juve Stabia 74 Trapani 70 Catania 63 Catanzaro 61 (1 partita in meno) Potenza 53 Virtus Francavilla 49 Monopoli 47 Casertana 47 Reggina 46 Cavese 46 Viterbese 45 (1 partita in meno) Rende 44 (1 partita in più) Sicula Leonzio 42 (1 partita in più) Vibonese 42 Rieti 37 Siracusa 36 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Reggina e Rieti -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

Prossimo turno (domenica 28 aprile ore 15:00)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Vibonese-Reggina

Virtus Francavilla-Bisceglie

Viterbese-Rende

Matera-Juve Stabia (0-3 a tavolino)

Recupero (1 maggio ore 14:30)

Catanzaro-Viterbese

Ultima giornata (domenica 5 maggio ore 18:30)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Sicula Leonzio-Casertana

Reggina-Matera (3-0 a tavolino)

