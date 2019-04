Serie C diretta LIVE: grande attesa per il derby Vibonese-Reggina, il Catanzaro sfida il Siracusa, il Rende di scena a Viterbo

28 Aprile 2019 15:00

Serie C diretta LIVE: grande attesa per la 37ª giornata della terza serie italiana. La Reggina cerca i tre punti nella sfida contro il derby, il Catanzaro fuori casa contro il Siracusa, sfida Cavese-Catania

Serie C diretta LIVE- Penultima partita di campionato per la terza serie italiana, sarà una 37ª giornata fondamentale per la zona play off. Grande attesa per il derby Vibonese-Reggina, gli uomini di Cevoli cercano i tre punti per la migliore posizione per gli spareggi. I tifosi amaranto invaderanno lo stadio di Vibo Valentia, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, dove sarà presente anche l’on Cannizzaro. Il Catanzaro sfida il Siracusa, il Rende di scena a Viterbo. Sfida Cavese-Catania.

RISULTATI:

Casertana-Potenza 0-0

Cavese-Catania 0-0

Matera-Juve Stabia 0-3 a tavolino

Rieti-Monopoli 0-0

Siracusa-Catanzaro 0-0

Trapani-Paganese 0-0

Virtus Francavilla-Bisceglie 0-0

Vibonese-Reggina 0-0

Viterbese-Rende 0-0

riposa: Sicula Leonzio

CLASSIFICA:

Juve Stabia 74 Trapani 70 Catania 63 Catanzaro 61 (1 partita in meno) Potenza 53 Virtus Francavilla 49 Monopoli 47 Casertana 47 Reggina 46 Cavese 46 Viterbese 45 (1 partita in meno) Rende 44 (1 partita in più) Sicula Leonzio 42 (1 partita in più) Vibonese 42 Rieti 37 Siracusa 32 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Siracusa -7, Reggina e Rieti -4, Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

