Serie C diretta LIVE: la Reggina cerca i tre punti contro la Cavese. Sfida cruciale per il Catanzaro a Viterbo

Serie C diretta LIVE-Grandi sfide nella 35ª giornata di Serie C del Girone C. La prima del nuovo corso di Cevoli sulla panchina della Reggina parte contro la Cavese. Il Catanzaro cerca il riscatto a Viterbo. Il Catania in trasferta a Francavilla, il Rende sfida il Rieti. Riposa il Bisceglie.

RISULTATI:

Casertana-Siracusa

Cavese-Reggina

Matera-Paganese 0-3 a tavolino

Rieti-Rende

Sicula Leonzio-Juve Stabia

Trapani-Potenza

Vibonese-Monopoli

Virtus Francavilla-Catania

Viterbese-Catanzaro

riposa: Bisceglie

CLASSIFICA:

Juve Stabia 68

Trapani 64

Catania 60

Catanzaro 57 (1 partita in meno)

Potenza 50

Virtus Francavilla 46

Viterbese 44 (1 partita in meno)

Monopoli 44

Casertana 44

Rende 43 (1 partita in più)

Vibonese 42

Sicula Leonzio 42 (1 partita in più)

Cavese 40 (1 partita in meno)

Reggina 40

Siracusa 36

Rieti 33 (1 partita in meno)

Bisceglie 26 (1 partita in più)

Paganese 17

Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1.

