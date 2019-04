3 Aprile 2019 15:32

Blu Express: 20% di sconto su tutti i voli da e per Reggio Calabria per chi prenota entro il 07 aprile 2019

La compagnia aerea Blu Express ha attivato una promozione che prevede il 20% di sconto su tutti i voli da e per Reggio Calabria per chi prenota entro il 07 aprile 2019. L’offerta è valida per tutte le prenotazioni effettuate da ieri 2 Aprile e fino a domenica 7 Aprile. Dall’8 Aprile al 26 Ottobre 2019 per viaggiare e usufruire di prezzi scontati da Reggio Calabria per Milano Linate, Milano Bergamo, Bologna e Torino, basterà inserire il codice sconto REGGIO20.

Valuta questo articolo