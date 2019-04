Commercio: in Sicilia scatta lo sciopero regionale contro il lavoro nei festivi

18 Aprile 2019 20:48

I sindacati proclamano lo sciopero regionale in Sicilia: “I lavoratori dipendenti hanno diritto al riposo festivo”

In Sicilia scatta lo sciopero regionale promosso Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, contro il lavoro a Pasqua e nei festivi. Lo sciopero di tutti i lavoratori dipendenti, insistenti nel territorio siciliano sarà di 8 ore /intero turno di lavoro ed è indetto per le giornate del 21 Aprile, 22 Aprile, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno 2019, “al fine di garantire a tutte le lavoratrici e lavoratori del settore il diritto al riposo festivo nel rispetto di un giusto significato e valore delle festività del nostro Paese”.

I sindacati fanno appello alle norme contrattuali vigenti in materia, le quali esplicitamente demandano al libero arbitrio ad ogni lavoratrice e lavoratore del settore Commercio la volontà di prestare la propria opera lavorativa nelle giornate festive, alle molteplici sentenze della Cassazione, nelle quali viene rafforzato il principio di libertà di adesione alla richiesta di prestazioni lavorative nelle giornate festive: “Siamo fermamente convinti che la liberalizzazione, introdotta nel 2012, non ha prodotto un incisivo aumento dei consumi, ma in realtà ha solo distribuito i fatturati su sette giorni anziché su sei, contribuendo in tal modo a peggiorare le condizioni lavorative degli addetti del settore ed incrementando unicamente instabilità e precarietà nel settore dell’occupazione e considerati gli evidenti passi indietro compiuti dall’attuale Governo, rispetto a quanto annunciato in campagna elettorale, relativamente ad un tangibile e concreto intervento correttivo sull’attuale sistema legislativo che norma le aperture domenicali e festive”.

