Messina, sciolto il Cda di Amam: Puccio Amministratore Unico

19 Aprile 2019 19:36

ll sindaco di Messina scioglie il CdA di Amam: il Presidente Puccio Amministratore Unico

Il sindaco di Messina torna sui suoi passi e scioglie il CdA Amam e il Presidente Salvo Puccio diventa amministratore unico. La decisione è stata presa questo pomeriggio a seguito dell’Assemblea dei soci dell’AMAM S.P.A. A darne notizia è uno dei consiglieri del CdA, Roberto Cerreti: “il socio unico Sindaco della Città on. Cateno De Luca, in merito all’assenza in seno al Consiglio d’amministrazione di una componente femminile, ha preferito il ritorno dell’esecutivo aziendale all’Amministratore Unico individuato nella persona del Presidente del Cda dott. Salvo Puccio”.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal consigliere del CdA Roberto Cerreti:

“Doveroso il ringraziamento da parte del sottoscritto all’on. Cateno De Luca- dichiara Cerreti- per la fiducia avuta in questi mesi e che ci lega personalmente e nel rapporto politico tra lui ed il Movimento Liberi Insieme sin dalla campagna elettorale, coscienti del grande lavoro fatto e svolto nell’interesse dell’Azienda e della nostra Città.

Un’esperienza straordinaria fatta in un periodo di particolare criticità per le società partecipate comunali che, in ogni caso, ha saputo attraverso il grande lavoro di questo CDA e del suo Presidente, fare la differenza, rendendo l’Amam da “azienda demonizzata e da cancellare” in campagna elettorale, a “Fiore all’occhiello” dell’Amministrazione De Luca.

Tutto questo- prosegue– si è reso possibile grazie anche alla disponibilità ed abnegazione al lavoro del personale aziendale, degli operai, degli amministrativi, che ringrazio, e che nonostante le tante difficoltà per le note carenze organiche, non hanno mai smesso di credere nelle potenzialità dell’acquedotto messinese e nella forza propositiva di un CDA che ha saputo rivoluzionare le deficitarie tendenze delle precedenti gestioni, promuovendo una razionalizzazione ed efficientamento dei servizi, che hanno consentito di passare dal 25% degli interventi in risposta alle segnalazioni dei primi 6 mesi del 2018, al 72,62% degli interventi eseguiti nel settore fognario ed all’88,44% nel settore idrico, dato aggiornato ai primi mesi del 2019.

Infine mi verrà consentito, di manifestare l’orgoglio di essere stato protagonista, insieme con una delle persone che all’interno dell’entourage di De Luca considero tra i più preparati e leali, il dott. Salvo Puccio, nella stabilizzazione del personale precario dell’azienda, passaggio questo che ripaga delle tante tensioni e dei tanti sforzi fatti per il raggiungimento di un risultato promesso per oltre 20 anni, ma realizzato da noi.”

