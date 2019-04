Il Governo proroga lo scioglimento di Lamezia Terme e Marina di Gioiosa Jonica

5 Aprile 2019 08:49

Deliberata dal Consiglio dei Ministri la proroga di 6 mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Lamezia Terme e Marina di Gioiosa Ionica

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 4 aprile 2019 nella Seduta n. 53, sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe Conte, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Giancarlo Giorgetti e, su proposta del Ministro dell’Interno Sen. Matteo Salvini, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Lamezia Terme (CZ) e Marina di Gioiosa Ionica (RC). Quanto sopra in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni comunali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Conseguentemente, i cittadini del Comune di Lamezia Terme e del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, nella tornata elettorale di domenica 26 maggio 2019, si recheranno alle urne per esprimere il voto per le elezioni Europee ma non per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

