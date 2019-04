Santuario Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria: festa per il 40° Anniversario della Parrocchia

3 Aprile 2019 11:08

Santuario Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria: celebrazione in modo solenne dei 40 anni della parrocchia dal 4 al 7 aprile

Il Beato Giovanni XXIII, paragonava la parrocchia alla fontana del villaggio È bello e giusto considerare la parrocchia la fontana alla quale si è attinta e si alimenta la vita spirituale mediante i sacramenti. Attraverso l’acqua del Battesimo siamo entrati a far parte della Chiesa. La parrocchia è l’espressione più visibile della vita della Chiesa, il luogo dove è possibile proporre a tutti con convinzione la «misura alta della vita cristiana ordinaria» e percorsi praticabili di santità. Ed infine in parrocchia si fa memoria del significato più profondo delle feste più importanti dell’anno. Ecco cosa il programma; ci sarà la celebrazione in modo solenne dei 40 anni della parrocchia dal 4 al 7 aprile. I festeggiamenti avranno inizio alle ore 17 di giovedì 4 aprile,con l’arrivo in Santuario della statua della Madonna Incoronata direttamente da Foggia. Venerdì 5 aprile, Sacra Rappresentazione dei ragazzi dell’istituto Comprensivo S.Sperato- Cardeto dal titolo “ Il Pianto della Madonna”. Alle ore 19.45 Via Crucis all’interno dell’Opera Antoniana delle Calabrie. Sabato 6 aprile dalle 17 saranno disponibili per la gioia dei bambini i Giochi Gonfiabili, alle 17,30 Accoglienza dei giovani del MGO della zona Calabria e Sicilia con animazione in cortile. Alle ore 20, Grande Festa per tutti nella Piazza interna del Santuario con la musica degli anni 60 in poi di Ale, Marco e Giusy, non mancheranno Giochi, Panini con salsiccia e tante altre sorprese. Domenica 7 aprile, 40° Anniversario della Parrocchia Sant’Antonio. Alle ore 10.30 Solenne Liturgia Eucaristica con il nostro Arcivescovo Mons. Giuseppe Morosini. Alle ore 12,00 S.E. Morosini Benedirà il nuovo Oratorio Orionino e affido delle chiavi alla Madonna. I festeggiamenti si concluderanno con la Partita del Cuore, un triangolare di calcio/pallavolo dei Giovani MGO (Movimento Giovanile Orionino) La comunità parrocchiale chiede il contributo di tutti gli abitanti facenti parte dell’area parrocchiale , perché la parrocchia diventi sempre di più una casa dove tutti possano trovare attraverso le circostanze della vita una parola di speranza ed una esperienza di santità, con cui affrontare meglio la fatica del vivere quotidiano. La nostra parrocchia vuole essere al servizio della fede e della vita delle persone, dei piccoli come degli adulti, dei poveri e degli ammalati da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo; in essa si riconosce il ruolo germinale che per la società e per la comunità cristiana hanno le famiglie, con le quali condivide in maniera forte la responsabilità educativa.

