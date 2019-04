5 Aprile 2019 12:16

Santelli: “il blocco del turnover per due anni massacrerà la sanità calabrese, favorendo l’emigrazione sanitaria”

“Il blocco del turnover per due anni massacrera la sanità calabrese, favorendo l’emigrazione sanitaria e riducendo la Calabria a un insieme di strutture di campo”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. “È la risultanza dell’insipienza del governo regionale, che non ha saputo controllare i conti delle aziende sanitarie, e della incredibile indifferenza del governo nazionale, che così facendo lascia al proprio destino i medici, gli operatori sanitari e, soprattutto, i pazienti calabresi. Il ministro Grillo aveva promesso di intervenire non toccando il turnover, anche in previsione dell’ulteriore spoliazione che si registrerà con gli esodi di quota 100. La Regione sostiene che i conti sono diversi? Bene, impugni l’eventuale provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. Il dato politico, però, vede i due esecutivi egualmente colpevoli dinanzi ai calabresi e al loro bisogno primario. Siamo sconcertati – conclude Santelli – per come viene trattata la salute dei calabresi, ormai ridotta a una grande casbah dalle guerre tra Oliverio e Grillo”.

