Musica, cibo e spettacolo: a Santa Teresa di Riva tutto pronto per lo Street Food di Primavera

19 Aprile 2019 15:21

Tutto pronto a Santa Teresa di Riva per il taglio del nastro della prima edizione dello Street Food di Primavera

È previsto giovedì 25 aprile alle ore 11,00 il taglio del nastro della Iª edizione dello Street Food di Primavera a Santa Teresa di Riva.

Un evento targato “Fratellone” e “ People on the Move”, realtà leader nell’organizzazione di eventi che da anni operano nel settore.

La cittadina jonica è pronta ad accogliere la kermesse enogastronomica che fino a domenica 28 aprile animerà il quartiere di Torrevarata, per l’occasione trasformato nel villaggio del gusto.

L’impegno degli organizzatori è orientato a regalare una vera e propria esperienza gastronomica, un viaggio alla riscoperta dei sapori della nostra terra grazie ai 22 operatori che hanno aderito per offrire le eccellenze della cucina siciliana. Stamattina nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta tra gli allestimenti ormai pronti, l’organizzazione ha presentato l’intero programma.

“Siamo davvero soddisfatti, ha affermato Claudio Prestopino, per essere riusciti ad organizzare anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale un evento che speriamo possa rappresentare un nuovo punto di riferimento nel panorama turistico del comprensorio jonico messinese e non solo. Vogliamo ringraziare per l’attenzione e la collaborazione tutti i cittadini di Santa Teresa di Riva. Siamo pronti, abbiamo lavorato e lavoreremo alacremente anche nei prossimi giorni affinché tutto sia perfetto giovedì 25 al taglio del nastro.”

Importante la collaborazione con le associazioni che hanno sposato l’iniziativa offrendo il proprio contributo: l’associazione Penelope, il Caffè d’Arte il Paese di Fronte al mare, Posto occupato, associazione italiana celiachia, Dispari Onlus, l’associazione albergatori della riviera jonica, le scuole cittadine con la partecipazione degli alunni del Liceo classico Trimarchi.

Solidarietà, integrazione, inclusione sociale, arte, turismo, attenzione ai temi più attuali: lo Street Food di Primavera è tutto questo e molto di più.

Anche l’edizione della tradizionale Festa della Primavera è stata inserita in questa cornice per volontà dell’amministrazione comunale. “ Abbiamo voluto dimostrare, ha affermato il sindaco Danilo Lo Giudice, che la collaborazione tra pubblico e privato può dare tanto. Grazie alla Fratellone srl Santa Teresa di Riva si appresta a vivere questa prima esperienza con il cibo ed il gusto coniugando tradizione ed innovazione. Ecco perché all’interno della manifestazione abbiamo voluto inserire il classico appuntamento con la Festa della Primavera. Con gli organizzatori abbiamo scelto questo periodo per cercare di destagionalizzare l’offerta turistica. Abbiamo infatti pensato ai tanti b&b presenti e alla necessità di iniziare a ragionare su un sistema capace di incrementare le presenze nel nostro comune. Ecco perché, ha proseguito, la scelta del ponte della festività del 25 aprile. Speriamo possa essere un primo evento da ripetere e riproporre nel futuro. C’è grande entusiasmo e grande attenzione e ci aspettiamo una buona presenza.”

Tra gli spettacoli in programma, l’appuntamento con il duo comico siciliano Toti e Totino venerdì 26 aprile alle 21,30; la musica del gruppo “I vano motore” giovedì 25 aprile ore 21,30; The Joshua tree sabato 27 aprile ore 21.30.

Il programma completo e l’elenco degli operatori presenti è consultabile al sito www.streetfoodprimavera.it

Valuta questo articolo