Santa Teresa di Riva quartier generale del gusto: tutto pronto per lo Street Food di Primavera

17 Aprile 2019 17:48

La prima edizione dello Street Food di Primavera a Santa Teresa Riva sarà “plastic free”, bandite le stoviglie di plastica

E’ tutto pronto a Santa Teresa di Riva per la prima edizione dello Street Food di Primavera, in programma da giovedì 25 a domenica 28 aprile.

L’organizzazione “Fratellone”, “ People on the Move” e l’amministrazione comunale presenteranno gli operatori che parteciperanno ed il programma completo nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà venerdì 19 aprile alle ore 10,30 presso Piazza Garibaldi a Torrevarata, il quartiere che ospiterà la kermesse enogastronomica.

Nel corso di un incontro operativo svoltosi nei giorni scorsi a Villa Ragno gli organizzatori, gli amministratori e gli operatori Food hanno definito gli ultimi dettagli.

Particolare attenzione al tema Plastic Free. Per il comune di Santa Teresa di Riva sarà infatti il primo evento pubblico da quando è entrata in vigore l’ordinanza che vieta l’uso di stoviglie di plastica per le pubbliche attività.

Street Food di Primavera accompagnerà inoltre la tradizionale “Festa della Primavera”, diventata ormai punto di riferimento nel panorama degli eventi della provincia di Messina, in programma domenica 28 aprile nella suggestiva cornice del quartiere di Torrevarata che per l’occasione si trasformerà nel quartiere del gusto.

