Sanità a Messina, nomine direttori sanitari e amministrativi: Uil-Fpl scrive all’assessore Razza

24 Aprile 2019 12:37

La lettera di Uil Fpl Messina all’assessore regionale Razza

Uil Fpl Messina scrive una lettera aperta all’assessore regionale Razza, affinché i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Messinesi recentemente nominati, nominino con immediatezza i rispettivi Direttori Sanitari e Amministrativi.

“Già, a nostro parere-dichiarano il Coordinatore Prov. Area Medica UILFPL Macrì e il Segretario Generale Calapai-le gestioni commissariali hanno prodotto un forte rallentamento dell’azione amministrativa, con forti refluenze negative nei confronti dei cittadini utenti e dei lavoratori. Infatti, a tutt’oggi non sono state ancora avviate, se non solo parzialmente in qualche Azienda Sanitaria, le procedure negoziali per la definizione dei contratti integrativi aziendali dell’area del comparto per l’applicazione di importanti e qualificanti istituti contrattuali, quali ad esempio incarichi di funzione, di coordinamento, incarichi professionali, incarichi di esperti e per l’area dirigenziale il rinnovo degli incarichi professionali”.

Atteso inoltre lo sblocco completo delle procedure concorsuali per assicurare alle Aziende Sanitarie il personale necessario, dell’Area Medica e del Comparto al fine di garantire i LEA: “Purtroppo tale blocco è legato alla definizione dei nuovi atti aziendali e delle nuove dotazioni organiche che nella provincia di Messina avranno u forte impatto anche come assegnazione di massa salariale per effetto della nuova riclassificazione del PO di Barcellona Pozzo di Gotto”.

Infine l’appello all’assessore regionale, specie in vista delle prossime elezioni europee: “Sig. Assessore- scrivono Macrì e Calapai– non vorremmo minimamente immaginare che le nomine dei nuovi Diretti Sanitari e Amministrativi, per legge di esclusiva prerogativa dei Direttori Generali, vengano scientificamente ritardate, per consentire la quadratura del cerchio di piena connotazione politica, a dopo le Elezioni Europee. Se così fosse, significherebbe che avremmo una Sanità allo sbando, una sanità condizionata dai partiti politici. Auspichiamo pertanto che la S.V. inviti i Direttori Generali a nominare con urgenza, in piena autonomia i Direttori Sanitari e i Direttori Amministrativi per avviare la stagione del cambiamento e della rinascita della sanità siciliana ed in particolare di quella messinese“.

