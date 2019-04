Siclari (FI): “Sinergia tra Stato e politica ha ristabilito la democrazia anche a San Luca”

27 Aprile 2019 16:16

Il senatore Siclari ringrazia il Prefetto e le Forze dell’Ordine: “Grazie per aver garantito la presenza dello Stato a San Luca”

“Ringrazio la Procura, Prefettura e tutte le Forza dell’ordine per aver dimostrato sempre grande vicinanza ai cittadini di San Luca garantendo la presenza dello Stato in questi 11 anni di vacatio politica. Il loro instancabile lavoro sul territorio ha convinto i cittadini che una svolta è possibile, che esiste una strada possibile da percorrere nelle legalità per garantire la democrazia. Finalmente si va a voto e questo grazie anche a Davi e Bartolo che hanno riacceso i riflettori a livello politico su San Luca, esponendosi in prima persona per garantire un’amministrazione a questo comune”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco SICLARI durante la conferenza stampa odierna per la presentazione dei candidati calabresi di Forza Italia alle europee ribadendo l’entusiasmo nella versione raggiunto un risultato storico per tutta la Calabria nel luogo simbolo di San Luca.

“Finalmente, grazie allo Stato e a chi è sceso in campo, possiamo uscire fuori dalla Calabria e andare fieri del grande lavoro svolto e del risultato epocale che ha visto lo Stato vincere sulla ‘Ndrangheta estirpando ogni residua etichetta. Una sinergia tra Stato e politica che ha ristabilito la democrazia anche a San Luca”, ha concluso il senatore azzurro.