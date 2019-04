Salvini in Sicilia, Schifani: “ho apprezzato il messaggio del Ministro”

25 Aprile 2019 20:44

Salvini in Sicilia, Schifani: “da siciliano non posso che apprezzare il messaggio del ministro degli interni”

“Oggi l’anniversario della liberazione del nostro paese dal nazifascismo è stato celebrato in vari modi e luoghi. C’è chi ha sfilato come l’ANPI e le forze politiche, c’è chi lo ha fatto in manifestazioni al chiuso, c’è chi lo ha voluto fare andando a Corleone come il ministro degli interni Salvini per testimoniare che lo Stato c’è nel combattere la mafia”, è quanto scrive in una nota il Senatore di Forza Italia, Renato Shifani. “Da siciliano non posso che apprezzare il messaggio del ministro degli interni, ma voglio ricordare anche che quella mafia che Silvio Berlusconi coi suoi governi ha combattuto con le più dure ed efficaci leggi della storia, si mette all’angolo anche attraverso politiche di sviluppo del territorio che diano lavoro ai nostri giovani e non mediante mance assistenziali volute dal movimento cinque stelle che incentivano la disoccupazione ed il sottosviluppo”, conclude.

