Decreto salute per la Calabria, Siclari (FI): “lo stato si faccia carico del debito creato dallo stato. È l’ unica soluzione”

23 Aprile 2019 11:00

Il senatore di Forza Italia Marco Siclari, capogruppo in commissione Igiene e Salute, ha illustrato una soluzione che porterebbe risultati immediati e l’azzeramento in tempi record del debito sanitario in Calabria

«Adesso la reale condizione di emergenza della sanita calabrese, è sotto gli occhi di tutto il paese e non possono riproporre come unica soluzione il commissariamento già abbondantemente sperimentato in Calabria e che non ha risolto in alcun modo i disagi legati all’assistenza sanitaria ed, al contrario,ha aumentato il debito».

Il senatore forzista Marco Siclari, capogruppo in commissione Igiene e Salute, durante la conferenza stampa odierna tenuta al Consiglio Regionale a Reggio Calabria, ha illustrato una soluzione che porterebbe risultati immediati e l’azzeramento in tempi record del debito sanitario in Calabria.

«Per dieci anni, nonostante il commissariamento, è aumentato il debito ed è aumentato il numero dei calabresi che si curano fuori regione. La soluzione è un’altra: approviamo un Decreto Speciale Salute per la Calabria, e del miliardo di debito sanitario si faccia carico lo Stato che non solo lo ha creato con i suoi commissari ma soprattutto non ha vigilato sulle nomine sbagliate della politica regionale. Azzerare il debito fin da subito è fondamentale perché questo consentirebbe di sbloccare le assunzioni, quindi riempire finalmente di personale e di 1410 medici che oggi mancano nei nostri ospedali in modo da ridurre le liste d’attesa e dare assistenza in tempi congrui senza costringere i pazienti a rivolgersi fuori regione e questo permetterà alla Calabria di ricevere ogni anno i 360 milioni che lo Stato spende per curare i calabresi fuori regione. In questo modo avremo garantito il diritto alla salute per la prima volta in Calabria», ha concluso il senatore azzurro.

