Enrico Ruggeri in tour: grande attesa al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

3 Aprile 2019 13:57

Enrico Ruggeri in tour: tappa anche al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

Da domani al via il nuovo tour di Enrico Ruggeri tra teatri e club. Ruggeri porterà in tutta Italia il nuovo album “Alma”. Ecco le date del tour: 4 aprile la data zero al Teatro Mascagni di Chiusi (Siena), Acoustic tour; 6 aprile al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Acoustic tour; 9 aprile al Teatro Cristallo di Bolzano, Acoustic tour; 13 aprile all’Athena Live Club di Ponte Dell’Olio (Piacenza), Electric tour; 27 aprile al Teatro Sociale di Sondrio, Acoustic tour; 4 maggio alle officine Cantelmo di Lecce, Electric tour; 10 maggio alla Latteria Molloy di Brescia, Electric tour; 11 maggio al Fabrique di Milano, Electric tour; 24 maggio al Teatro Colosseo di Torino, Electric tour. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.

