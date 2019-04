Area dello Stretto, l’interclub Rotary Messina e Reggio Calabria lanciano il documento programmatico: “Rilanciamo le due città”

4 Aprile 2019 19:11

Interclub Rotary Messina e Reggio Calabria: domani la presentazione di un documento per l’integrazione territoriale nell’area dello Stretto

È in programma domani pomeriggio, alle 17.30 nella sala conferenze di “Palazzo Alvaro” (Piazza Italia a Reggio Calabria), la Commissione Interclub Messina e Reggio Calabria “Area Metropolitana dello Stretto” che presenterà un documento programmatico per favorire l’integrazione territoriale nell’area dello Stretto.

Dopo i saluti dei presidenti dei Rotary Club peloritani (Messina, Stretto di Messina e Peloro Messina) e calabresi (Rotary Club Reggio Calabria, Reggio Calabria Nord, Sud ed Est), all’incontro, coordinato dall’ing. Giovanni Mollica e dal dott. Alberto Porcelli, parteciperanno il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il presidente della conferenza permanente interregionale “Area dello Stretto”, Domenico Battaglia, il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, e l’ammiraglio Carmelo Maccarone, già comandante della Capitaneria di Porto di Messina e segretario generale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro.

“L’idea del documento programmatico nasce dalla constatazione della grande crisi delle città, dell’idea stessa di città, particolarmente evidente nel Meridione d’Italia dove il degrado economico e di valori ingigantisce gli effetti e rende indifferibile l’attuazione di interventi incisivi sulle problematiche connesse in forma partecipata e condivisa”, hanno spiegato, congiuntamente, i rappresentanti dei Rotary di Messina (Distretto 2110) e Reggio Calabria (Distretto 2100), che vogliono avere una parte attiva ed essere un punto di riferimento. “Il Rotary ritiene di non poter più ignorare questa situazione e intende adoperarsi per compiere un salto di qualità nelle relazioni con le Istituzioni. Di conseguenza intende mettere a disposizione della collettività, in modo strutturato, le migliori risorse culturali e umane per collaborare attivamente al rilancio delle città”.

Un’azione comune, concreta e di fattiva cooperazione: “L’entità del problema – proseguono i club service – impone un salto di qualità anche a livello dimensionale. I club rimangono al centro dell’azione rotariana, ma forse la stessa estensione distrettuale non è più sufficiente a garantire una reale efficacia alle azioni intraprese, non solo per il necessario coordinamento dei singoli interventi o per le risorse umane e finanziarie da impiegare, ma anche per la creazione di un reale confronto con le istituzioni ai giusti livelli, senza il quale si rischia di diluire le singole iniziative, pur lodevoli, in una sorta di inerme intellettualismo”.

