Messina, consiglieri comunali alla riscossa: convocata seduta straordinaria sul Risanamento

5 Aprile 2019 14:29

13 consiglieri convocano una seduta straordinaria per fare il punto sul Risanamento a Messina: parteciperà anche l’assessore Falcone

Consiglieri comunali di Messina alla riscossa. Il civico consesso torna a riunirsi in due sedute aperte straordinarie, in una delle quali, in programma giovedì 11, alle ore 16.30, oltre ai vertici Arisme parteciperà anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La seduta, su richiesta di tredici consiglieri, è stata convocata per fare il punto sull’attuale stato di avanzamento del risanamento e i relativi finanziamenti. L’appuntamento di giovedì si preannuncia caldissimo, visti i recenti attacchi del sindaco ai consiglieri comunali dispensati via fb e vista la candidatura dell’assessore Musolino alle Europee nelle lista di Forze Italia: un’alleanza che, al di là dei motivi di opportunità, suggella una scelta di campo chiara e netta del sindaco al fianco del centrodestra. Una scelta di campo che rischia di incrinare del tutto i rapporti tra primo cittadino e civico consesso.

