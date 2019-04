Regionali, Siclari al fianco di Occhiuto: “progettiamo insieme un futuro migliore per la nostra Calabria”

14 Aprile 2019 12:43

Regionali, il senatore Siclari, assente ieri alla convention di Lamezia Terme per motivi familiari, si schiera al fianco di Occhiuto: “con Mario si può fare un grande lavoro di squadra per programmare e progettare insieme un futuro migliore per la nostra Calabria”

Assente per motivi familiari dalla convention di Forza Italia tenuta ieri a Lamezia Terme, il Senatore Marco Siclari, con un messaggio, non ha voluto far mancare il suo appoggio al candidato Governatore della Calabria, Mario Occhiuto. Ecco il messaggio integrale:

“Saluto e abbraccio affettuosamente tutti i miei amici e miei concittadini calabresi per la vicinanza al partito e a tutti noi rappresentanti. Avrei voluto sentire di persona il calore di tutti voi e di tutti coloro che hanno accettato numerosi il mio invito a partecipare alla giornata. Come sapete, per motivi di famiglia, mi trovo fuori, ma non volevo far mancare questo messaggio di saluti e di auguri a tutti noi affinché Forza Italia possa avere il suo candidato al governo della regione Calabria. Saluto i colleghi parlamentari che sono intervenuti poco fa, il coordinatore Jole SantelLi e ringrazio il Sindaco Occhiuto per il grande amore che ha rivolto alla sua città che ho visitato sabato scorso e credo che con Mario si può fare un grande lavoro di squadra per programmare e progettare insieme un futuro migliore per la nostra Calabria”.

Marco Siclari

Valuta questo articolo