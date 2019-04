Reggio Calabria, il nuovissimo asfalto di via San Francesco da Paola si rompe: negozi invasi dal fango [FOTO e VIDEO]

29 Aprile 2019 11:31

Reggio Calabria, la via era stata interamente asfaltata nel mese di Febbraio

Enorme perdita d’acqua in Via San Francesco da Paola, in prossimità del Duomo di Reggio Calabria. La perdita di acque bianche ha allagato tutto l’isolato dopo il cedimento dell’asfalto appena rifatto, con settimane di disagi per la totale chiusura della strada. I commercianti della zona stamattina hanno dovuto spazzare il fango che l’enorme quantità d’acqua ha trascinato con sè. Com’è possibile che in pieno centro, dopo lavori così massicci e importanti (la strada era rimasta chiusa quasi un mese intero per rifare l’asfalto appena due mesi fa!), si possa verificare un episodio del genere?

