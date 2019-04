Reggio Calabria, via Madonna di Fatima senz’acqua da giorni: il drammatico appello dei residenti al Sindaco

29 Aprile 2019 14:15

Reggio Calabria: la lettera di un lettore riguardo ad un disservizio idrico in città

Bruno Fortugno, Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, ha scritto una lettera a StrettoWeb stigmatizzando l’interruzione del servizio idrico in via Madonna di Fatima a Reggio Calabria. Ecco le sue parole:

“Gentile Direttore La prego di voler dare notizia mediante la Vostra autorevole Testata giornalistica della presente doglianza. Sono un cittadino di Reggio Calabria e mi chiamo Bruno Fortugno, abito nella via Madonna di Fatima, con la presente intendo segnalare pubblicamente la sofferenza patita dagli abitanti dell’anzidetta via in quanto il Comune senza alcun preavviso ha di fatto interrotto il servizio idrico buttando nello sconforto intere famiglie. L’interruzione del servizio idrico, è stato da me segnalato più volte sia al Signor Sindaco Avv. Falcomatà sia al Signor Consigliere delegato Dr. Brunetti. La vicenda va avanti già dalla Domenica delle Palme per poi ripresentarsi nel giorno di Pasquetta e i giorni a seguire seppur in via discontinua. Dalle ore 18,00 del 26/04/2019 i rubinetti sono a secco in via continuativa, chiedo al Signor Sindaco di intervenire con somma urgenza a RIMUOVERE gli ostacoli che determinano tale disservizio, liberando dagli affanni le famiglie a cui sono assoggettate. Distinti saluti.”

