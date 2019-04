Reggio Calabria: è arrivato alle battute finali il Torneo Nazionale Open Singolare maschile

6 Aprile 2019 18:00

E’ arrivato alle battute finali il Torneo Nazionale Open Singolare maschile per le pre qualificazioni al BNL di Roma. Allo Sport Village, struttura polivalente di Reggio Calabria, infatti, si stanno svolgendo le semifinali di questo appuntamento tennistico di rilievo che ha catturato l’attenzione di atleti provenienti da ogni regione di Italia e richiamato il pubblico delle grandi occasioni alla luce della caratura dei partecipanti. In campo verso il gradino più alto del podio Antonio Massara (Asd Tennis Club Match – Ball Siracusa, 23 anni, single ranking 623), il lombardo Alessandro Bega (Sporting Club Selva Alta, 28 anni, single ranking 392), l’emiliano Marco Bortolotti (Tc Rungg – Amateursportverein, 28 anni, single ranking 521) e il siciliano Alessio Di Mauro Asd Tennis Club Siracusa). Per scoprire chi dei quattro tennisti riuscirà a spiccare il volo verso i BNL del Foro Italico, bisognerà attendere la finale di domani, prevista intorno alle 17 e 30. Dopo il match, che si configura di alto livello agonistico e sportivo, si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale verrà anche consegnato il montepremi di quasi 11 mila euro oltre che l’accesso al prestigioso torneo capitolino ed alla quale parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Tennis, Joe Lappano, Francesco Postorino, in rappresentanza del Palextra Club, Francesco Violante, per lo Sport Village e Nino Girella, presidente dell’Accademia del Tennis, ovvero gli organizzatori di uno dei momenti di tennis più importanti, in questo momento, nel panorama meridionale. E proprio Girella, Postorino e Violante, rimarcano quanto questa kermesse sia degna di nota, tracciando un bilancio della manifestazione che, dal 24 marzo scorso, sta animando il complesso a nord della città. “Non possiamo che essere orgogliosi – sottolineano infatti – delle giornate intense e ricche che sino ad oggi abbiamo vissuto: i match sono stati davvero avvincenti e, in considerazione dei protagonisti, siamo sicuri che la finale non tradirà le alte aspettative di appassionati e simpatizzanti. Abbiamo registrato un livello molto alto, e tutta la fatica profusa per un’organizzazione che fosse adeguata all’importanza del torneo, è stata ripagata proprio dalla qualità delle partite disputate, dalla presenza di fair play e professionalità e dalle critiche positive ricevute dai tennisti giunti a Reggio i quali hanno messo in luce le positività riscontrate sia in termini di organizzazione che di accoglienza nei riguardi del territorio. Ciò – concludono – testimonia come lo sport, oltre a rappresentare una forma di crescita sana per tutti i giovani, possa essere uno strumento significativo di promozione per Reggio e per la Città Metropolitana. Chiamiamo a raccolta perciò tutti i nostri concittadini che amano la nobile disciplina tennistica affinché non facciano mancare il loro calore ai finalisti”.

