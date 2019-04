Reggio Calabria: “A Testa Alta” sosterrà il candidato a sindaco di Cittanova Francesco Cosentino

11 Aprile 2019 23:01

Reggio Calabria: “A Testa Alta” di Cittanova, rinnovando l’impegno di coalizione insieme alle forze di centrosinistra, sosterrà il candidato a sindaco Francesco Cosentino

Il Movimento politico “A Testa Alta” di Cittanova, rinnovando l’impegno di coalizione insieme alle forze di centrosinistra, sosterrà il candidato a sindaco Francesco Cosentino e il progetto politico “Cittanova Cambia”. Un impegno chiaro e trasparente per il futuro del paese, che vuole dare seguito ad un percorso di reale cambiamento iniziato cinque anni fa. “A testa Alta”, darà un contributo ideale e programmatico al progetto e, contestualmente, proporrà i suoi candidati in seno alla lista. L’impegno nella vicenda amministrativa futura sarà, se possibile, ancor più sistematico ed attivo, al fine di ottenere il massimo risultato possibile al servizio degli interessi puliti di Cittanova e dei cittanovesi. In tale senso, in coerenza con quanto affermato, al termine di una discussione ampia che ha visto il movimento politico esprimere concretamente e all’unanimità la richiesta di candidatura al leader Francesco D’Agostino, quest’ultimo ha sciolto le riserve annunciando il proprio impegno al servizio della coalizione. Francesco D’Agostino rappresenta un esempio straordinario di responsabilità e amore per il paese ed i risultati ottenuti in lunghi anni di esperienza politica non possono venire meno in una fase così importante per la vita di Cittanova. Per queste ragioni il movimento politico “A Testa Alta” esprime soddisfazione per la disponibilità e l’impegno da lui dimostrati ancora una volta.

