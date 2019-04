Reggio Calabria: questa sera al Teatro Cilea le premiazioni del San Giorgio d’Oro 2019 [VIDEO]

16 Aprile 2019 11:36

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si appresta a celebrare il San Giorgio d’Oro, il più alto riconoscimento conferito dal Primo cittadino a chi onora la città contribuendo alla crescita economica sociale e culturale del territorio, mediante la propria testimonianza professionale e di vita. Martedì 16 aprile dalle 17.00 il Teatro Francesco Cilea sarà pronto ad accogliere i premiati dell’edizione 2019 che rimarca ancora di più il carattere di condivisione, aggregazione e festa attorno alle migliori energie positive della città. Come è ormai tradizione, da quando il sindaco Giuseppe Falcomatà ha trasferito la liturgia dell’evento dalla Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio al Teatro, per rendere il premio quanto più vicino e aperto alla partecipazione dei cittadini. Tutti invitati a prendere parte alla serata, per stringersi attorno ai “moderni cavalieri” provenienti dal comparto produttivo, sportivo e associazionistico cittadino nonché del mondo delle istituzioni e delle professioni, che assorbendo le forze positive dal territorio, si nutrono di quella stessa energia che condusse, secondo la leggenda, San Giorgio vittorioso sul drago. Un palco prestigioso come il Teatro Francesco Cilea, fa assumere ancora di più quest’anno al San Giorgio d’Oro i caratteri di un vero e proprio Festival, durante il quale il riconoscimento dell’impegno civico si legherà all’intrattenimento. Le premiazioni infatti, saranno intervallate da momenti musicali e artistici che hanno portato a combinare una proposta integrata dedicata particolarmente ai giovani talenti che coltivano le arti e la musica e alla città tutta. Prenderanno tra l’altro parte alla serata: i Tamburi di Luca Scorziello, Samuela Piccolo, i musicisti del Liceo Musicale Rechichi di Polistena, le ginnaste dell’Asd Restart, i ragazzi del Csi, gli artisti di Trillyanimazione. La conduzione anche quest’anno è affidata a Emanuela Martino e Francesco Malara che cura con Roberto Spinola la direzione artistica dell’evento, l’immagine coordinata è di Angela Polimeni per Hermes srl, il cerimoniale è seguito da Valentina Raffa coadiuvata dall’ufficio cerimoniale di Palazzo San Giorgio. La direzione amministrativa è a cura del Settore Turismo comunale.

