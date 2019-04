Reggio Calabria: al via il trofeo giovanile “Street Basket 2019”

22 Aprile 2019 13:22

A Reggio Calabria arriva il basket di strada: al via il torneo giovanile di pallacanestro. Il torneo vedrà la partecipazione anche della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che lancerà la campagna “Plasticfree”

In occasione della CorriReggio 2019 il Csi di Reggio Calabria, Legambiente e l’Asd Basket Pellaro propongono per domani, dalle ore 15.00, il torneo giovanile di pallacanestro presso l’area sportiva pubblica di strada sul Lungomare di Pellaro. Un torneo 3 vs 3 per ragazzi tra i 10 e i 18 anni. La partecipazione, come singolo giocatore o come squadra, è gratuita. Il torneo San Giorgio #Streetbasket 3vs3 vedrà la partecipazione anche della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che ha scelto di utilizzare la CorriReggio 2019 e l’evento di Pellaro per lanciare la propria campagna “#Plasticfree”. Durante il torneo, infatti, ragazzi, genitori e allenatori saranno anche impegnati nel “Terzo Tempo di Responsabilità”, che consiste nella raccolta della plastica e nella pulizia del parco giochi e dell’area sportiva pubblica riqualificata lo scorso mese dal Csi di Reggio Calabria. L’esclusiva e innovativa attività del Terzo Tempo, sarà determinante per la classifica delle singole squadre . La classifica finale, infatti, scaturirà dalla somma dei punti tecnici e dei punti di responsabilità conquistati. Appuntamento domani pomeriggio dalle 15.00 sul Lungomare di Pellaro (area sportiva dietro il PalaColorCsi).

