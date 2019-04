Malore a bordo di nave da crociera al largo di Reggio Calabria: 2 passeggeri salvati con l’elicottero e portati in Ospedale a Messina [VIDEO]

19 Aprile 2019 13:05

Reggio Calabria: due passeggeri di una nave da crociera soccorsi dalla Guardia Costiera

Ieri, 18 aprile, la nave da crociera Viking Jupiter, in navigazione a circa 20 miglia al largo di Capo Spartivento, ha richiesto un intervento di soccorso alla Centrale Operativa della Guardia Costiera per due passeggeri che necessitavano di urgenti cure mediche. Il Centro di Soccorso Regionale della Guardia Costiera di Reggio Calabria, ha inviato sul posto l’elicottero NEMO 11-08 – AW139 del 2° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania, con bordo anche personale sanitario del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.

L’elicottero ha raggiunto la nave in navigazione, recuperando grazie all’intervento dell’aerosoccorritore (operatore specializzato per interventi di elevata difficoltà), i due passeggeri colti da malore.

In breve tempo, quest’ultimi sono stati trasportati a Messina e consegnati alle cure del personale 118 che ha provveduto al trasporto verso idoneo presidio ospedaliero.

