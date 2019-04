Reggio Calabria: Silvio Barbiero sabato 6 e domenica 7 aprile mette in scena Edipus

5 Aprile 2019 21:30

Reggio Calabria: Barbiero torna a SpazioTeatro, dopo Groppi d’amore nella scuraglia, procedendo con Edipus una personale ricerca intorno alle potenzialità del teatro di elaborare lingue inedite ed espressive

Una delle voci più rappresentative del teatro contemporaneo, Giovanni Testori, arriva a Reggio Calabria con l’ultimo atto della Trilogia degli Scarozzanti. Edipus messo in scena da uno straordinario Silvio Barbiero è – come gli altri testi della trilogia – un capolavoro del teatro contemporaneo. Ma è un teatro in smobilitazione quello al quale il protagonista si aggrappa: Edipus rinuncia alla sua rivoluzione, vede e riconosce la corruzione dei suoi tempi e la rende definitiva scegliendo l’autodistruzione. Barbiero torna a SpazioTeatro dopo Groppi d’amore nella scuraglia, procedendo con Edipus una personale ricerca intorno alle potenzialità del teatro di elaborare lingue inedite ed espressive. Così “La casa dei racconti”, stagione teatrale di SpazioTeatro, dà appuntamento con il teatro di altissima qualità sabato 6 aprile alle 21:00 o in replica pomeridiana domenica 7 aprile alle 18:00. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@spazioteatro.net o telefonando al 339.3223262. Per altre informazioni e il programma completo della rassegna visitare il sito www.spazioteatro.net.

Edipus

di Giovanni Testori

con Silvio Barbiero

produzione Evoè Teatro

