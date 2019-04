Reggio Calabria, disagi in via Marina a Catona per la sabbia che ha invaso strada e marciapiede [FOTO]

29 Aprile 2019 11:48

Reggio Calabria: la segnalazione degli abitanti del quartiere di Catona

Il comitato la voce del quartiere di Catona, zona nord della città di Reggio Calabria, ha inviato una segnalazione a StrettoWeb riguardo un disagio presente sul lungomare del quartiere. “Gentilissimo direttore scriviamo per segnalare il disagio che in questi giorni c’è a Catona in via Marina a causa del maltempo che c’è stato nei giorni scorsi. Purtroppo la sabbia ha invaso il marciapiede e la strada impedendo il passaggio. Chiediamo gentilmente un intervento alle istituzioni di competenza per la pulizia della via marina. La gente è impossibilitata a fare una passeggiata e in settimana ci sarà la processione di San Francesco“.

