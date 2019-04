3 Aprile 2019 17:04

Reggio Calabria: sabato l’iniziativa “The Real Winners”, giunta alla quarta edizione, che ha come obiettivo primario quello di regalare sentimenti di gioia e serenità a dei “ragazzi speciali”

Sabato 6 aprile alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport “Pianeta Viola” di Reggio Calabria, il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, da sempre vicino allo sport ed alle persone con disabilità, propone una manifestazione sportiva dal nome “The REAL Winners”, giunta alla quarta edizione, che ha come obiettivo primario quello di regalare sentimenti di gioia e serenità a dei “ragazzi speciali”! La manifestazione, studiata e progettata dal prof. Paolo Albino, socio dello stesso Club, intende portare a conoscenza della cittadinanza le attività sportive dei ragazzi con disabilità per coinvolgerli e dare una mano alle loro famiglie. Quest’anno il programma ha assunto una importanza nazionale, supportato dal governatore del Rotary Distretto 2100 , Salvatore Iovieno e da Antonio SQUILLACE, Presidente Commissione Progetti Distrettuali Rotary Distretto 2100 diventando progetto distrettuale. La manifestazione vuole far conoscere e diffondere lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, unitamente al recupero della dimensione relazionale dello sport. Il ruolo dello sport nella vita delle persone con difficoltà motorie e/o intellettive è fondamentale perché consente al disabile di recuperare o mantenere, a seconda del tipo di disabilità, l’efficienza motoria e fisiologica in un quadro più generale di salute fisica e mentale.

E’ inoltre un mezzo di integrazione sociale, in quanto, nel caso degli sport di squadra, consente al disabile di condividere il sacrificio nell’allenamento con i propri compagni, sentirsi utile e parte fondamentale di un gruppo. Ed è un incentivo a superare i propri limiti attraverso lo sport; il disabile prende coscienza delle proprie potenzialità e sfida agli avversari, ma soprattutto sfida se stesso nel tentativo di superare le proprie difficoltà. Diverse saranno le società sportive vicine al mondo dei disabili presenti all’evento, con la partecipazione di tanti ragazzi con disabilità nelle diverse attività sportive (basket, calcio a 5, pallamano, ecc.). Analogamente molti istituti scolastici cittadini parteciperanno al consueto evento, testimoniando con la propria presenza la vicinanza ad un “mondo” molto spesso insufficientemente considerato. Tutti i partecipanti indosseranno una maglietta colorata “dedicata” e riservata alla manifestazione. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta radio da Antenna Febea con la partecipazione di Tonino Massara . Al termine della giornata sportiva tutti i ragazzi verranno premiati con delle medaglie ricordo offerte dall’ANSMES di Reggio Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare

